Cortejo com banda abre Festival da Primavera no Rio Vermelho

Palhaços, malabaristas, homens perna de pau, travestidos e crianças fantasiadas. Este foi o cenário de abertura da primeira edição do Festival da Primavera, realizado no final da tarde deste sábado, 21, no Rio Vermelho.

Por volta das 17h, os sons dos trompetes e da percussão do grupo Valmir e sua Banda atraíram o olhar curioso das diversas crianças que tinham ido conferir as atrações do evento.

Lançado na última quarta-feira, 18, o festival integra o Calendário Oficial de Eventos da Cidade da prefeitura.

Cerca de mil pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar, acompanharam o cortejo que saiu das proximidades do Largo de Santana e retornou para o local, após 40 minutos, ao som de marchinas de carnaval.

Diversão

Na frente, integrantes do grupo Palhaços do Rio Vermelho garantiam a diversão da garotada.

"É uma iniciativa boa. Salvador está muito carente de eventos como este. É uma oportunidade de reunir a família e trazer para cá", destacou a pedagoga Edna Souza, 41 anos que levou a filha Maria Eduarda, 3, para conferir.

A enfermeira Tânia Rocha, 56, também aprovou a iniciativa. Acompanhada de netos, sobrinhos, irmãos e cunhados, Tânia só reclamou do atraso.

"Estava previsto para 16 horas. Já tem quase uma hora e não começou. Minha neta já está dormindo", contou a enfermeira.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, houve um atraso de duas horas na instalação do palco por conta da escolha de montar a estrutura de sexta, 20, para sábado. "Não queríamos atrapalhar o trânsito", explicou Bellintani.

Enquanto o cortejo passava, o palco ainda era montado. Funcionários da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) ainda finalizavam a iluminação em um poste do trajeto.

"É o começo de um novo ciclo. Apesar de ainda ser pequeno (o evento), é importante ter uma postura de realização de eventos", complementou o secretário.

Para a noite, apresentações do Cortejo Afro, do cantor Márcio Mello, da banda BaianaSystem e um show pirotécnico.

A partir da madrugada deste domingo, 22, ocorreu o festival de comidas pesadas em bares e restaurantes passou a integrar a programação que se estende até o final desta tarde.

