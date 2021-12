Cortejo Afro se apresenta na San Sebastian

Os tambores do Cortejo Afro soam no Rio Vermelho nesta sexta-feira, 29 de agosto, a partir das 23h59, em mais uma edição da festa O Baile, na San Sebastian. Na pista principal da casa, a banda apresenta releitura de experiências musicais e da estética afrodescendente, transmitindo alto astral através de músicas e coreografias ligados à cultura afro. Antes e depois do show, os DJs residentes comandam a pista.

