Cortejo Afro recebe Márcio Victor no ensaio do dia 13

O Cortejo Afro continua a temporada dos ensaios de verão, no Pelourinho, preenchendo as ruas do Centro Histórico de cores, músicas e muita energia. Nesta segunda-feira, 13, o grupo mostra a batida percussiva que apresenta uma mistura de ritmos africanos, mesclados às batidas eletrônicas, à MPB e ao pop. Os convidados desta edição são os cantores Márcio Victor e Wil Carvalho. Os shows acontecem no Largo Pedro Archanjo, às 21 horas. Os ingressos são vendidos no local ao preço único de R$ 20.

adblock ativo