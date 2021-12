Cortejo Afro finaliza shows do Concha Negra de 2017

Após dividir os palcos da Suíça, Inglaterra, Itália e Finlândia com Gilberto Gil na turnê Prelúdio, que rodou em novembro na Europa, o Cortejo Afro volta às terras brasileiras e traz a batida percussiva que mistura ritmos africanos, batidas eletrônicas e pop para a última edição deste ano do projeto Concha Negra, neste domingo, 17, na Concha Acústica.

O então companheiro de viagem, que também esteve no “velho continente”, o Núcleo de Ópera da Bahia, é um dos convidados da noite, que ainda conta com o grupo BaianaSystem e abertura da dupla performática Kaylane e Kathleen.

Alberto Pitta, presidente do Cortejo Afro, afirma que o reconhecimento e a valorização da cultura baiana foi grande durante a turnê europeia e que voltar para casa e dar continuidade a este projeto vai ser especial.

“Vai ser bacana, a cidade sai ganhando demais com esses encontros e misturas que sabemos fazer muito bem”, afirma. A escolha dos convidados, segundo Pitta, foi feita pensando nos amigos do bloco, artistas que mantêm uma relação próxima com o Cortejo. “Somos um bloco feito por amigos, por artistas importantes que reconhecem o valor do nosso trabalho, como o BaianaSystem. E nós também reconhecemos o trabalho importantíssimo que eles vêm fazendo, por isso o convite”, conta o presidente.

O guitarrista do BaianaSystem, Roberto Barreto, conta que a paquera entre a banda e o Cortejo vem de muito tempo e que eles incrementaram no repertório do grupo a canção de Arto Lindsay, Combustível, que é uma homenagem ao bloco. “Estar em um projeto como o Concha Negra, que dá visibilidade e traz outros formatos, que são diferentes dos lugares que eles costumam se apresentar, é fundamental. Essa possibilidade de dialogar com outros artistas e se apresentar com o Cortejo é única”, conta Beto.

Repertório

A conhecida revolução musical afro baiana do bloco vai levar à Concha Acústica neste domingo um pouco do que foi apresentado na viagem feita à Europa, junto as canções que são mais pedidas pelo público.

Vamos apresentar um pouco do que fizemos lá fora com Gilberto Gil e da temporada do verão passado que teve como tema CORTEGIL - Um Canto de Afoxé para Gilberto Gil. É tudo que o público espera. Estamos preparando um bom show “, promete Pitta. Ele reitera que a seleção musical do repertório não se limita às canções autorais e que vai trazer para a apresentação músicas de Chico César, Caetano Veloso e Jorge Ben Jor.

Já o BaianaSystem, segundo Beto Barreto, fará uma participação especial com o bloco. “Vamos tocar Combustível, junto com o Cortejo, e fazer algumas outras músicas nossas. É uma participação, deve ser em torno de quatro a cinco canções. Estamos muito animados”, confessa.

Concha Negra

O projeto Concha Negra tem o objetivo de fomentar a diversidade cultural da Bahia, suas tradições e patrimônios. A primeira etapa foi iniciada em setembro, com show dos Filhos de Gandhy, em seguida com o Muzenza, em outubro, e Ilê Aiyê em novembro.

O cortejo Afro fica responsável pela quarta e última edição do projeto neste ano. O Olodum inicia os trabalhos de 2018 no dia 7 de janeiro e em seguida é a vez do Malê Debalê (4 de fevereiro), que fará a última edição do evento.

*Sob a supervisão da editoria Márcia Moreira

