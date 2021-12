Corpo do percussionista Bira Reis será sepultado nesta segunda

Será sepultado nesta segunda-feira, 21, o corpo do percussionista e instrumentista Bira Reis, que morreu neste sábado, 19, aos 64 anos. O velório teve início às 16h deste domingo, 20, no Centro Cultural Solar ferrão, no Pelourinho.

Na tarde de sábado, Bira passou mal quando subia a ladeira do Solar Ferrão, e chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Unidade de Pronto Atendimento dos Barris, mas não resistiu.

Ainda não ifnormações sobre o local e horário do enterro.

