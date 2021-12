O corpo do músico e produtor musical Kid Vinil está sendo velado, neste sábado, 20, no salão nobre Waldemar Lopes Ferraz, o Salão dos Espelhos, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Segundo a assessoria de imprensa da Alesp, o corpo deve sair por volta das 16h do local em direção ao cemitério de Vila Mariana.

>>O eterno 'Sou Boy'

Antônio Carlos Senefonte morreu aos 62 anos, na tarde de sexta-feira, 19. O cantor estava em coma induzido desde o dia 15 de abril, quando passou mal logo depois de uma apresentação na cidade de Conselheiro Lafaiate (MG).

Kid Vinil nasceu em 10 de março de 1955 na cidade paulista de Cedral e fez sucesso nos anos 80 com o grupo de rock Magazine, com a qual lançou músicas como Tic Tic Nervoso, Sou Boy e Come. Cantor, radialista, compositor, apresentador, jornalista e produtor musical, Kid Vinil foi vocalista das bandas Verminose, Magazine e Heróis do Brasil.

Amigos, artistas, bandas e músicos como Thunderbird, Roger (do Ultraje a Rigor) e Paralamas do Sucesso, lamentaram a morte do músico nas redes sociais.

Flávia Albuquerque l Da Agência Brasil Corpo de Kid Vinil é velado na Assembleia Legislativa de São Paulo

