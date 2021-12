Corpo de Jair Rodrigues chega ao cemitério em SP

O corpo do cantor Jair Rodrigues está sendo velado no cemitério Gethsemani, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. O sepultamento será as 12 horas, e não mais às 11h, conforme divulgado anteriormente. Antes do enterro, haverá uma cerimônia de despedida ao artista que, a pedido da família, acabou sendo aberta ao público. Antes do enterro, amigos próximos e a família terão um momento reservado para um último adeus ao cantor.



O corpo do cantor foi velado na Assembléia Legislativa de São Paulo entre a noite de quinta e a manhã desta sexta-feira, 9. No velório, diversos artistas e companheiros da música lametaram a morte do artista. Na ocasião, o padre Antônio Maria realizou uma cerimônia para todos os presentes. Já a cantora Alcione se despediu do amigo cantando "Estrela Luminosa", de Altay Veloso. Os filhos Jair Oliveira e Luciana Mello estiveram ao lado da mãe Clodine Mello durante todo o tempo. Casada com o cantor a quase 40 anos, Clodine estava muito abatida e chorou muito ao lado do caixão.



Jair Rodrigues morreu na madrugada deste quinta-feira, 8, em sua residência no município de Cotia, região metropolitana de São Paulo, aos 75 anos. Ele foi vítima de um infarto agudo do miocárdio. O corpo do artista foi encontrado por funcionários da família, por volta das 10 horas, na sauna de sua casa.



Em entrevista à imprensa, o produtor e cunhado do cantor, Pedro Melo, contou que Jair Rodrigues estava bem de saúde. Há cerca de três meses o cantor fez um check up no hospital Oswaldo Cruz e os exames não apontaram nenhum problema. O cantor seguia a agenda de shows normalmente.

