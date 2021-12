Corpo de Cristiano Araújo será sepultado nesta quinta

O corpo do cantor sertanejo Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro na madrugada de quarta-feira, 24, em Goiás, será sepultado nesta quinta, 25, às 11h, no Jardim das Palmeiras, em Goiânia.

O velório do cantor ocorre desde as 20h de quarta, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Inicialmente, a cerimônia foi aberta somente para familiares e amigos, e depois ampliada para os fãs que faziam fila no local.

Além de Cristiano, o corpo de sua namorada, Allana Moraes, também é velado no centro. Os dois usavam uma aliança de compromisso desde o último Dia dos Namorados.

No momento do acidente, Cristiano e Allana estavam sem cinto de segurança, no banco de trás da Land Rover que os levava para Goiânia, após um show na cidade de Itumbiara, a 200 km da capital.

Allana foi arremessada para fora do carro e morreu na hora. Jà Cristiano chegou a ser atendido por uma unidade móvel e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia, mas já chegou ao local sem vida.

Também estavam no veículo o segurança e motorista do cantor e o empresário, no banco do carona. Os dois sofreram ferimentos leves.

Inúmeros famosos e anônimos lamentaram a morte do sertanejo nas redes sociais.

Na Bahia, o cantor se apresentou no Pelourinho na última segunda-feira, 22, e era uma das atrações confirmadas na festa "Pedrão", que comemora a passagem do São Pedro no município de Eunápolis.

O show do sertanejo seria nesta sexta, 26. Por meio de sua página no Facebook, a organização lamentou o ocorrido e informou que o evento irá homenagear o cantor. Em seu lugar, a dupla Victor e Léo se apresentará na sexta.

