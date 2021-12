Corpo de Champignon é velado em Santos

O velório do ex-baixista Luiz Carlos Leão Duarte Junior, de 35 anos, o Champignon, que teve início às 19h desta segunda-feira, 9, em Santos, interior de São Paulo, segue recebendo os fãs e amigos na manhã desta terça-feira, 10. O enterro será realizado ainda hoje, no Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, onde está sendo realizado a cerimônia de despedida. O sepultamento está marcado para acontecer às 15h.

Champignon, que fez parte do grupo Charlie Brown Jr., e atualmente havia se tornado o vocalista da banda A Banca, foi encontrado morto na madrugada de domingo para segunda, com um tiro do lado direito da cabeça, em seu apartamento no Jardim Caboré, na zona oeste de São Paulo. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio.

A mulher do músico, Cláudia Campos, grávida de cinco meses, está em choque, sedada e não comparecerá ao velório. Champignon tinha ainda uma filha de 7 anos, que também não deve aparecer na cerimônia.

Fãs da banda Charlie Brown Jr. se reuniram no local para dar um último adeus ao instrumentista.

