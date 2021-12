Corpo da cantora Marlene é velado no Rio de Janeiro

O corpo da cantora Marlene está sendo velado no Teatro João Caetano, na cidade do Rio de Janeiro neste sábado, 14. A artista foi uma grande estrela da era do rádio no Brasil, tinha 91 anos e morreu na sexta-feira, 13. A cerimônia foi restrita para familiares até 9h, quando os portões do teatro foram abertos para os fãs. Às 15h30, o corpo vai ser levado para o Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio, onde será cremado.

Marlene estava internada desde o dia 8 de junho no hospital Casa de Portugal, no Rio, e morreu às 18h24 desta sexta, em decorrência de uma pneumonia severa.

Marlene, que se chamava Victória Delfino dos Santos, teve seu primeiro álbum lançado em 1946. Era um compacto com as canções "Coitadinho do Papai" e "Um Ano Depois". Sua produção foi ininterrupta até o ano de 1979, com "Rainhas do Rádio". Depois, lançou apenas mais quatro discos: "Há Sempre um Nome de Mulher" (1987); "Os Ídolos do Rádio" (1988); "Marlene, Meu Bem" (1996) e o último: "Estrela da Manhã" (1998).

