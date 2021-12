Corisco comanda Pife Popular durante os domingos de setembro

Aos nove anos de idade, Fernando Corisco começou a tocar pífano. Desde então, trabalha para ampliar o uso do instrumento, parecido com uma flauta transversal, para além das músicas nordestinas.

"Há uma necessidade de mostrar o pífano, de colocá-lo na música popular brasileira, no samba, nas marchinhas, no frevo…", explica o artista, que também fabrica o instrumento artesanal e conduz o Bando Virado no Mói de Coentro.

Mais conhecido como Capitão Corisco, o instrumentista vai comandar o projeto Pife Popular que, a cada domingo de setembro, vai reunir artistas na Varanda do Teatro Sesi, sempre às 17 horas. "A ideia é trazer sempre pessoas ligadas à cultura popular, flautistas e artistas baianos, para brincar com pífanos e improvisar", conta Corisco. Os convidados de amanhã são o maestro Letieres Leite e o cantador Maviael Melo.

Apesar de todos os convidados terem uma relação forte com a Bahia e os ritmos nordestinos, cada um tem um estilo musical bem definido. Por isso, a proposta de Corisco é provocar cada um a tocar o que está menos habituado. "Margareth Menezes, por exemplo, vou incentivar a tocar marcha, músicas de Jacinto Silva. Zelito Miranda não vai cantar forró de jeito nenhum. A ideia é provocar o inverso, o menos óbvio".

A mistura dos gêneros é a principal característica de cada show. "Eu forço um pouco justamente para mostrar que esses rótulos são prejudiciais. O artista pode cantar e tocar o que quiser. Não precisamos tachar com um carimbo", destaca o músico.

Lá fora

O plano do tocador de pífano é levar o projeto para circular pelo Brasil. Dois shows já estão confirmados em Recife, mas ainda sem data definida. Os convidados até agora serão Zé da Flauta e Carlos Malta. "Quero ver se consigo levar o projeto até outubro também. Transformar os dias de domingo lá na Varanda do Sesi", completa.

Além dos solos nacionais, Corisco recebeu convites para tocar na Europa no próximo ano. Entre as regiões previstas estão Londres e algumas cidades da França e Suíça.

As propostas apareceram quando o músico começou a postar vídeos em sua página do Facebook. "Fez um sucesso surpreendente e rodou o mundo. Eu nem imaginava que podia repercutir dessa forma. Fiz muitas amizades e parcerias com isso".

Próximos domingos

Para as próximas edições, o Pife Popular vai receber o cantor e compositor Luiz Lasserre, o flautista Luciano Chaves e o cantador Xangai, no dia 11; Margareth Menezes, o ator Jackson Costa, os cantores e compositores Carlos Villela e Raimundo Sodré para o dia 18 e, no último domingo do mês, os convidados são o flautista Tuzé de Abreu, o forrozeiro Zelito Miranda Miranda, o cantador Paulinho Jequié e o grupo de samba Barlavento.

Capitão Corisco garante que o repertório será muito diversificado. "O repertório com pífano é imenso. Dá pra tocar muita coisa". Acompanhado da versatilidade de Júlio Ernesto, no violão, e Victor Marx, na percussão, o músico traz um cardápio que contempla Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Nelson Cavaquinho, Sá & Guarabira, A Cor do Som, Hermeto Pascoal, além de músicas como Duda no Frevo, "um hino pernambucano", e Paratodos, de Chico Buarque

"Esse projeto serve como resistência, de alguma forma, ao trabalhar com o pífano. Ao provocar esses artistas a usar o instrumento, criar improvisos, cada um com sua visão especial sobre a música, a gente traz a essência da baianidade".

