''Coreto de Choro' com o grupo Patuscada chega ao subúrbio

O chorinho, ritmo instrumental genuinamente brasileiro, tem entre seus grandes representantes nomes como Waldir Azevedo, Jacob do Bandolim, Garoto e Radamés Gnattali. Para divulgar este gênero musical, o grupo Patuscada apresenta, neste domingo, 21, às 16 horas, no Coreto da Praça São Braz, em Plataforma, uma seleção de músicas que inclui clássicos e composições autorais do grupo.

Trata-se do Projeto Coreto de Choro, que tem como proposta preservar o ritmo sob a luz da sua expressão mais original.

A trupe é formada pelos músicos Elisa Goritzki (flauta), Dudu Reis (cavaquinho), Daniel Velloso (violão 7 cordas), Gel Barbosa (sanfona) e Reinaldo Boaventura (pandeiro e percussão).

Repertório

O músico Dudu Reis informa que o repertório do grupo traz, entre outras músicas, Seu Lourenço no Vinho (Pixiguinha), Brasileirinho, Pedacinho do Céu (Waldir Azevedo), Apanhou, Então Chora (Dudu Reis) e Cheio de Prá Que Isso? (Daniel Velloso).

Reis conta que a Patuscada foi contemplada com o Edital Arte em Toda Parte, da Fundação Gregório de Mattos. O valor de R$ 50 mil foi destinado ao grupo para cinco apresentações em coretos, sempre com entrada franca.

Depois de apresentações no bairro de Santo Antonio Além do Carmo( 24/01) e Plataforma (21/02) , os próximos encontros acontecerão no Largo Dois de Julho (06/03) e na Praça Alto da Bela Vista, em Itapuã (20/03).

Arranjos diferenciados

A banda vai apresentar um repertório composto por choros em arranjos diferenciados, com influências de ritmos variados. A ideia é dar uma abordagem contemporânea ao gênero musical.

A ação prevê, além das apresentações gratuitas de chorinho, oficinas e atividades de intercâmbio.

