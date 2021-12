Cordelista Maviael Melo faz show em Salvador

O poeta, cantador e cordelista Maviael Melo vai apresentar o show Intenções & Destilações quarta-feira, 21, às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho. O ingresso custa R$ 30.

Maviael vai apresentar músicas do novo álbum, homônimo do show, além de canções como "Deus Me Proteja de Mim", de Chico César, e "Em Nome de Deus", de Sérgio Sampaio.

Da redação

