Cordel do Fogo Encantado inicia turnê com show na Concha Acústica

Se os dilúvios que têm caído em Salvador não apagarem suas chamas, o Cordel do Fogo Encantado dará neste sábado, 21, às 17h, ao público de Salvador o privilégio de testemunhar seu primeiro show desde a desativação da banda em 2010.

Retornado após oito anos de ausência, o grupo de Arcoverde (PE) faz aqui o lançamento nacional do seu novo álbum, Viagem ao Coração do Sol.

Produzido por Fernando Catatau (Cidadão Instigado), o álbum é uma retomada corajosa e muito íntegra da busca deste quinteto por uma poética sonora e literária essencialmente sertaneja (de sertão, mesmo) para compreender o Brasil e o mundo em tempos muito conturbados.

Conceitual como todos os outros três trabalhos do Cordel, Viagem ao Coração do Sol, apesar de obra reflexiva e até mesmo intimista, é também uma carta pública de reconhecimento: "O sonho acabou/ E só assim saímos de dentro da Terra em direção ao Sol/ O mundo agora é esse/ Precisamos falar com a filha do vento/ A chamam Liberdade", anuncia Lirinha logo na primeira faixa, O Sonho Acabou.

Falamos desse tambor chamado esperança que nunca devemos deixar de tocar, uma mensagem importante nessa hora de angústia pra humanidade Falamos desse tambor chamado esperança que nunca devemos deixar de tocar, uma mensagem importante nessa hora de angústia pra humanidade

"Um dos maiores desafios dessa aventura de retorno que vivemos é voltar para um mudo muito modificado, principalmente pelas redes sociais que se estruturaram desde minha saída da banda em 2010. Embora tivéssemos uma forte presença no Orkut antes de pararmos, não vivenciamos como banda essas estruturas que temos hoje", percebe Lirinha, a voz bem serena ao telefone.

"Então escolhemos uma linguagem do florescimento, do raiar, do renascimento, do sol como símbolo do nascer das coisas, de vida e de amor cósmico. Foi essa a escolha da mensagem do disco", afirma.

Entre as muitas metáforas que permeiam as 13 faixas do álbum, uma das mais interessantes é a da música Conceição ou Do Tambor Que se Chama Esperança. "Falamos desse tambor esperança que nunca devemos deixar de tocar. É muito importante essa mensagem neste momento, uma hora de muita angústia para a humanidade", percebe Lira.

Maviael, Alisson e Salvador

Além de marcar o retorno de um hiato, Viagem ao Coração do Sol também traz dois outros detalhes muito interessantes, conectados à Bahia.

O primeiro é que o disco traz a primeira faixa de outros autores gravada pela banda: Destilações, de Maviael Melo e do baiano Alisson Menezes. Maviael é pernambucano (de Iguaraci), mas se estabeleceu na Bahia há muitos anos.

"Isso é muito especial para mim, é a primeira música que o Cordel grava de outro compositor. É uma canção do sertão mesmo, e de uma qualidade poética e melódica muito alta", elogia Lirinha.

"Eu a ouvi no aniversário de 80 anos do poeta Chico Pedrosa. Maviael tocou no violão e eu disse 'que música linda, alguém já gravou?'. Perguntei se eu podia gravar. Levei pra galera da banda e todos acolheram de imediato", conta.

O outro detalhe baiano é exatamente essa estreia nacional aqui, em pleno solo sagrado da Concha Acústica do TCA. "Rapaz, foi uma feliz coincidência. Assim que decidimos voltar, começamos um trabalho paralelo de estruturar uma turnê. Ainda estávamos em sigilo, não dizíamos que banda era. Um dos primeiros lugares, obviamente pela ligação que a banda tem, foi Salvador. Aí tinha uma data na Concha. Anunciamos a volta e essa data se solidificou", relata.

"Salvador tem uma ligação com a história da banda. Todos os espetáculos que montamos passaram por aí, inclusive os intermediários. Fomos a Salvador antes mesmo de gravar o primeiro disco e fizemos uma temporada no Teatro Acbeu. E foi uma temporada meio longa para um grupo independente. Então sempre teve uma identificação forte com nossa música e poesia, um dos maiores públicos do Cordel", conta.

>> Cordel do Fogo Encantado: Viagem Ao Coração do Sol / Hoje, 17 horas / Concha Acústica / R$ 60 e R$ 30 / 2º lote: R$ 80 e R$ 40 Vendas: Balcões, bilheteria TCA, IngressoRapido.com.br

adblock ativo