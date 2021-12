Coral Hora da Criança se apresenta no Rio vermelho nesta sexta

O clima de Natal já se espalha pela cidade. Uma prova disso é apresentação do Coral Hora da Criança, que acontecerá na praça de alimentação do Mercado do Rio Vermelho (antiga Ceasinha) nesta sexta-feira, 7, às 16h. O evento é gratuito.

O coral é formado por crianças entre 7 e 10 anos, que, sob orientação das professoras Ingrid Steinhagen e Cláudia Pinho, irá interpretar grandes clássicos desta época, como “Noite Feliz”, “Jingle Bells”, “Bom Natal” e “Natal das Crianças”.

adblock ativo