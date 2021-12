Coral Ecumênico da Bahia apresenta concerto natalino na Catedral Basílica

A Catedral Basílica, no Terreiro de Jesus, recebe na próxima segunda-feira, 17, o Concerto Natalino do Coral Ecumênico da Bahia, sob a regência do maestro Angelo Rafael Fonseca. O evento, que acontece às 19h30, vai contar com a participação da Orquestra de Câmara de Salvador e da pianista Kadija Teles. A entrada é gratuita.

O Coral apresenta clássicos natalinos, como Hallelujah, Adeste Fideles, Oh Happy Day, Noite Feliz, Noite Azul, Estrela de Natal, Anjos Vieram Anunciar e Surgem Anjos, além da estreia das obras Exultate Deo (A. Scarlatti), And the Glory of Lord (G. Haendel) e Gira Estrela (E. Widmer).

O concerto acontece no dia do aniversário do compositor alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827), um dos grandes mestres da música mundial. “A gente tem também influência europeia e Beethoven é universal, então temos que celebrar”, ressalta o maestro.

Após uma reforma que durou três anos e oito meses, a Catedral Basílica foi reinaugurada com um concerto do Coral Ecumênico. A visitação ao espaço acontece de segunda a sábado, das 9h às 17h, mediante pagamento da taxa de R$ 5.

Criado em 2013, o Coral Ecumênico da Bahia é composto por voluntários de diferentes classes sociais e credos, e atua em prol da diversidade religiosa, cultural e dos direitos humanos.

Coral Ecumênico é formado por voluntários de diferentes credos (Foto: George Lima | Divulgação)

