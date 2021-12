Coordenador de dança do bloco afro Malê Debalê morre com sintomas de Covid-19

Um dos coordenadores de dança do balé e bloco afro Malê Debalê, Gilmar Duvalier, morreu na noite de sábado, 3, com sintomas da Covid-19, no hospital de campanha da Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O corpo dele foi enterrado na tarde de domingo, 4, no cemitério de Plataforma.

Gilmar, que era diabético, ficou três dias internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã. Logo após, foi transferido para o hospital de campanha ao ter o seu quadro de saúde agravado. O resultado dos exames dele para detectar a Covid-19 ainda não foi divulgado.

O grupo afro prestou homenagens no sepultamento e nas redes sociais. "Nossos mais sinceros agradecimentos a Gilmar Duvalier. Seu trabalho fortaleceu nossa comunidade e coloriu a avenida com alegria, paixão e muito movimento. Eternamente em nossos corações", escreveu o Malê Debalê.

adblock ativo