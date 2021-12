Conversa Brasileira: um papo com Guilherme Arantes

A atração que vai ao ar todos os domingos sempre a partir das 21 horas, traz um papo descontraído do apresentador Antônio Pitta, com nomes da MPB. O ouvinte da 103,9 tem a oportunidade de conhecer mais da história do seu artista favorito.

Neste domingo, 25, o programa traz uma entrevista com o cantor e compositor Guilherme Arantes. Na conversa ele vai falar sobre a carreira, o meio ambiente, as canções que marcaram época, os grandes sucessos, seu último álbum - Condição Humana - e muito mais.

