Conversa Brasileira terá Roberta Sá neste domingo

O programa Conversa Brasileira deste domingo, 21, a partir das 21 horas, apresenta um bate-papo com Roberta Sá. Durante a entrevista, a cantora potiguar conta detalhes sobre o seu começo de carreira no Rio de Janeiro, do contato que mantém com os fãs através das redes sociais na internet.

Ela conta ainda sobre sua participação no programa Fama e sobre os detalhes de seu álbum mais novo, Segunda Pele. No programa vocês vão conferir também sucessos da carreira de Roberta Sá, como Mais Alguém e A Vizinha do Lado.

adblock ativo