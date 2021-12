Conversa Brasileira recebe Humberto Gessinger neste domingo, 5

Neste domingo 5, às 21h, tem papo descontraído na programação da rádio A TARDE FM, 103,9. O programa Conversa Brasileira recebe para contar as novidades e curiosidades da carreira, um dos mais criativos e importantes nomes do Rock Brasil: Humberto Gessinger.

Durante o papo com o radialista e jornalista Antônio Pitta, o gaúcho de Porto Alegre, faz um passeio sobre a história dos Engenheiros do Hawaii, fala sobre o show que vem apresentando pelo Brasil, da série de apresentações que fez com os Paralamas do Sucesso entre outros assuntos.

