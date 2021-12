Conversa Brasileira homenageará o grupo Pholhas na A TARDE FM

O programa Conversa Brasileira deste domingo, 2, irá homenagear o grupo Pholhas, em especial o fundador Helio Santisteban. A transmissão ocorre na A TARDE FM, a partir das 21h. É possível ouví-lo sintonizando na 103,9 FM, pelo site ou aplicativo, que está disponível para Android e iOS.

Comandado pelo jornalista Antonio Pitta, a atração irá realizar um tributo ao grupo, em especial a Helio, que morreu no último domingo, 26. O músico integrou uma das principais bandas do rock nacional dos anos 70.

O grupo Pholhas é especializado em covers de grupos americanos e ingleses. Além disso, os músicos também produziam músicas com letras internacionais, entre os hits estão "She Made Me Cry" e "Forever". Durante o Conversa Brasileira, os fãs poderão ouvir mais sobre o grupo e relembrar seus sucessos.

