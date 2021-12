Conversa apresenta Carlinhos Brown neste domingo

A atração que vai ao ar todos os domingos, sempre a partir das 21h, traz um papo descontraído do apresentadorAntônio Pitta com nomes da MPB.

O ouvinte tem a oportunidade de conhecer mais da história do seu artista favorito, bastidores do show bis e ouvir canções marcantes da carreira de grandes expoentes da nossa música.

Neste domingo, 23, o programa traz Carlinhos Brown. Durante a entrevista, ele vai falar do novo disco, Marabô, do convite para ser jurado do The Voice em outro país e muito mais.

