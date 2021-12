Consciência Negra é celebrada em exposição aberta nesta terça

A retratação da população negra na sua luta diária, suas expressões, tradições e crenças manifestadas em festas populares, poderão ser conferidas através da exposição "Negra Bahia", que será aberta nesta terça-feira, 20, a partir das 19h, no primeiro pavimento do Palacete das Artes, localizado no bairro da Graça.

Com entrada gratuita, a mostra permanecerá aberta à visitação até o dia 27 de janeiro de 2019 e contará com 30 obras documentais e artísticas em homenagem ao mês da consciência negra, da artista Sinisia Coni.

"Em tudo que olho, vejo, sinto, registro com minha alma ou minha câmera. Fotografia é para mim um amor cuja essência é momento, sentimento e luz", declara a artista.

adblock ativo