Conheça os vencedores do Grammy 2014

Os vencedores da 56ª edição ao Grammy 2014, maior prêmio da indústria fonográfica dos Estados Unidos, foram divulgados na noite deste domingo, 26, durante cerimônia realizada em Los Angeles.

O grande vencedor da noite foi a dupla francesa Daft Punk, que levou para casa cinco prêmios, entre eles Melhor Gravação ("Get Lucky") e Melhor Álbum (Random Access Memories).

Lorde foi destaque na noite com os prêmios de Melhor Performance Pop Solo e Melhor Canção do Ano com "Royals".

