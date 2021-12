Conheça a nova música de trabalho de Seu Maxixe

A banda sertaneja Seu Maxixe acaba de lançar, nesta terça-feira, 8, a sua mais nova música de trabalho Do Jeito que Você Quer.

O grupo, que completou sete anos de carreira na semana passada, lançará o clipe da canção até meados deste mês.

Confira a letra!

DO JEITO QUE VOCÊ QUER!

(Pão Dantas e Viny Mendes)

Tô esperando você chegar,

Preparei a mesa fiz o jantar,

Coloquei o vinho pra gelar,

Vem que hoje a noite é nossa.

Não demora muito meu bem,

Vem que hoje eu tô que to

A lua ta bonita iluminando a nossa cama coberta de flores,

Vai, tira essa blusinha mostra que delícia é essa,

Essa marquinha bronzeada do sol vai,

Beija o meu queixo, vai descendo que eu deixo,

Me pirraça, que eu sempre quero mais, e mais, e mais,

Quero te namorar, beijar, te amar, te enlouquecer,

Eu vou te pegar, do jeito que você quer.

Faz, faz amor gostoso que eu sei que você faz,

Com o dedinho na boca com um gostinho de quero mais,

Eu quero mais, tá bom demais ai, ai, ai, ai, ai.

Para ouvir a música, clique aqui.

