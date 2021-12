Confraria da Música grava primeiro DVD ao vivo em Salvador

Alex Góes, Alvaro Pinho, Eva Cavalcante e Rafa Chaves gravam o primeiro DVD ao vivo da Confraria da Música na próxima terça-feira, 11, no Teatro Sesc Casa do Comércio. O show acontece às 20h30 e os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro e no site Ingresso Rápido, por R$ 50 e R$ 25.

A celebração dos oito anos da trajetória do grupo conta com um repertório só de inéditas, sendo 13 autorais.

A Confraria da Música surgiu já dividiu palco com grandes nomes da música brasileira, como Zezé di Camargo, Zé Ramalho, Jorge Vercillo, Margareth Menezes, Netinho, Tomate, Márcio Victor (Psirico), Alinne Rosa e Tiago Abravanel e, após apresentações na Europa, decidiu abraçar esse novo momento com um DVD comemorativo

