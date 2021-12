Confirmados valores de ingressos para Maroon 5 em Salvador

Os valores dos ingressos para ir curtir ao show da banda norte-americana Maroon 5 em Salvador já estão confirmados. No primeiro lote as entradas vão custar R$ 200 (pista - inteira); R$ 400 (front stage - inteira); R$ 500 (Lounge VIP), e podem ser parcelados em até três vezes no cartão de crédito. Ele estarão à venda a partir da 0h001 do dia 31 de agosto.

Quem comprar meia-entrada deve apresentar o documento no ato da compra (na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) e na entrada do evento.

Os ingressos estarão disponíveis no site www.ticketsforfun.com.br e nos Balcões A TARDE dos shoppings Salvador, Shopping da Bahia, Shopping Salvador Norte e no Balcão Pida! no Shopping Piedade. Nos pontos de venda os ingressos começam a ser vendidos a partir das 10h.

Em Salvador, o show acontece no dia 13 de março de 2016, no Parque de Exposições, a partir das 20h.

Além da capital baiana, o grupo se apresentará em Porto Alegre (dia 9), Belo Horizonte (dia 11), Fortaleza (dia 16), São Paulo (dia 19) e Rio de Janeiro (dia 20).

Formada por Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Mickey Madden e Matt Flynn, a banda vem ao Brasil com a turnê do disco "V", com hits como "Sugar", "Animals" e "Maps". A última vez da banda no país foi em 2012, em shows do disco "Overexposed".



O álbum marca a volta do tecladista original do Maroon 5, Jesse Carmichael, que após um hiato de dois anos, se une novamente ao vocalista Adam Levine, guitarrista James Valentine, baixista Mickey Madden, baterista/percussionista Matt Flynn e o tecladista PJ Morton.

Classificação

A classificação etária é a partir de 16 anos, mas quem tiver de 10 a 15 anos pode ir ao show acompanhado por um responsável. No espaço Lounge VIP a entrada é só para maiores de 18 anos.

