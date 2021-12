Confirmado show de Zé Ramalho em Salvador

O cantor Zé Ramalho vai fazer um show na Concha Acústica, em Salvador, no dia 16 de julho, domingo. Os ingressos vão começar a ser vendidos nesta terça, 6. O show faz parte da turnê do artista.

Na apresentação, o cantor irá trazer seus grandes sucesso como “Avohai", "Frevo Mulher", "Admirável Gado Novo", "Chão de Giz", "Beira-Mar", "Eternas Ondas", "Garoto de Aluguel", "Vila do Sossego" e "Banquete de Signos”.

Os portões serão abertos às 17h30 e o show começará às 19h. Os valores dos ingressos variam entre R$ 50 e R$ 200. As vendas serão feitas nas bilheterias do TCA, Sac's dos Shoppings Barra e Bela Vista e site www.ingressorapido.com.br. Para mais informações, entrar em contato com o número: (71) 3003-0595.

