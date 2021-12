Confira a provável set list do concerto soteropolitano da turnê mundial Follow The Yellow Brick Road, do astro internacional Elton John.

A turnê foi promovida para divulgar o disco The Diving Board, lançado em setembro do ano passado, e o primeiro gravado em estúdio pelo cantor em 7 anos.

O show será neste sábado, 22, às 22h. Os portões serão abertos às 19h

Devido às orientações internacionais de proteção aos direitos de imagem fica proibido o uso de câmeras profissionais ou semi profissionais no show.

Somente as câmeras digitais terão direito a acesso ao evento, que não possui guarda-volumes.

Veja os vídeos das prováveis músicas do show

Da Redação Confira provável set list das músicas do show de Elton John

adblock ativo