Confira as festas de Réveillon que prometem agitar Salvador

Além da comemoração de Réveillon oficial de Salvador, que já começou nesta segunda-feira, 28, na praça Cayru, no bairro do Comércio, outras festas prometem animar a cidade e a Região Metropolitana durante a despedida de 2015 e chegada de 2016.

Entre os eventos marcados para a próxima quinta-feira, 31, estão o Réveillon do Lálá, o Mega Réveillon, o Réveillon do Subúrbio e o Réveillon Pestana Bahia Hotel.

Confira a programação!

O quê: Réveillon do Lálá

Quem: As atrações escolhidas para animar o público foram a banda MicroTrio e os DJs Gug, Riffs, Le Querré e Jerônimo Sodré

Onde: Lálá Multiespaço (Rio Vermelho)

Quanto: R$ 100

O quê: Mega Réveillon

Quem: Os Djs Grá Ferreira, Arthur Valleti, Chiquinho e Mau Azevedo compõe o line-up

Onde: Amsterdam Pop Club (Campo Grande)

Quanto: R$ 120 (2º lote), R$ 140 (3º lote), R$ 160 (4º lote) e R$ 200 (5º lote)

O quê: Réveillon do Subúrbio

Quem: A festa será comandada pela dupla Simone & Simaria, a banda Black Style e os cantores Vingadora e Zu Rwan.

Onde: Praia de São Tomé de Paripe

Quanto: Gratuito

O quê: Réveillon 2016 Pestana Bahia Hotel

Quem: As atrações são cantor Alexandre Peixe e a banda Alavontê

Onde: Hotel Pestana (Rio Vermelho)

Quanto: R$ 510 (cartão), R$ 450 (dinheiro), R$ 270 (de 12 a 17 anos) e R$ 135 (2 a 11 anos)

O quê: Réveillon Maré Blu

Quem: Além da banda Negra Cor, o evento contará com shows de FelippeLau, Topera, os Bira e música eletrônica nos intervalos

Onde: Barraca Mare Blú (Vilas do Atlântico)

Quanto: R$ 180 (individual), R$ 1.000 (mesa para 4 pessoas), R$ 200 cadeira extra (no máximo, duas cadeiras por mesa) e R$ 120 (criança a partir de 10 Anos)

