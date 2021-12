Confira a programação completa de shows do Réveillon de Salvador

Foi divulgada na tarde desta segunda-feira, 4, a grade completa de atrações que vão animar o Réveillon de Salvador. O Festival da Virada acontece de 28 de dezembro a 1º de janeiro de 2018, na Arena Cidade da Música (Boca do Rio), com 29 shows no palco principal.

Além dos 22 nomes já confirmados, a Prefeitura de Salvador divulgou outros seis artistas que também se apresentam no evento: Pablo Vittar, Carlinhos Brown - acompanhado da Timbalada -, Mariene de Castro, Gusttavo Lima, Jota Quest e Olodum.

Eles se juntam a Gilberto Gil, Ivete Sangalo - responsável pela virada -, Skank, Marília Mendonça, Jorge e Mateus, Matheus e Kauan, Luan Santana, Danniel Vieira, Claudia Leitte, Margareth Menezes, Harmonia do Samba, Léo Santana, Psirico, Bell Marques, Duas Medidas, Rafa e Pipo, Aviões, Wesley Safadão, Solange Almeida, Alok, Saulo e Daniela Mercury, que agita o tradicional pôr do sol do dia 1º.

Grupos culturais

Cinco grupos culturais da Bahia também participam da festa, com a abertura da programação diariamente. Nos dias 28, 29 e 30, as apresentações ficam por conta do Malê Debalê, Muzenza e Cortejo Afro, a partir das 17h. Já nos dias 31 e 1º, o público vai prestigiar os shows do Ilê Aiyê e Filhos de Gandhy, a partir das 16h.

Uma novidade para este ano é uma roda gigante de 36 metros de altura, que foi utilizada no Rock in Rio e no Villa Mix, em Goiânia. O equipamento tem capacidade para receber 140 pessoas de vez.

Como já é tradição, a virada contará com 15 minutos de fogos de artifício não só na Arena Cidade da Música, mas também em outros pontos de Salvador, como Barra, Rio vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Patamares, itapuã, Cajazeiras, Boa Viagem, Santo Antônio Além do Carmo, Ribeira, Paripe, Periperi, praias de Paramana (Ilha dos Frades) e Santana (Ilha de Maré) e na Ilha de Bom Jesus dos Passos.

