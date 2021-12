Confira a agenda de lives do São João e programe seu forró caseiro

Única maneira segura e permitida de assistir aos tradicionais shows de forró, as lives são opções de diversão neste São João. O forró, claro, será o ritmo que vai dominar as apresentações virtuais que celebram a festa. Confira as transmissões que vão ar entre a quarta-feira, 23, e o domingo, 27.

Quarta-feira, 23

São João Sinfônico da OSBA - Orquestra fará um São João Sinfônico virtual em homenagem a Dominguinhos, com participação de Lenine, Aiace e dos músicos Mestrinho e Marcelo Caldi. Transmissão online ocorre às 19h no YouTube da companhia baiana.

Elba Ramalho, Eliane, Biliu de Campina, João Lacerda e Samya Maia, São João de Campina Grande - Se apresentam no São João de Campina Grande. A live, que terá a participação da campeã do BBB21, Juliette Freire, começa às 20h30 e será transmitida através Youtube da festa.

Zelito Miranda - Cantor realiza o 'Arraiá do Rei' às 19h30 em seu canal no YouTube.

Alcymar Monteiro - Cantor Alcymar Monteiro realizará uma transmissão ao vivo no canal dele do Youtube no dia 23 de junho a partir das 20h. O evento contará com a presença de Nádia Maia e Luizinho de Serra.

Flávio José - Live, com participação de Lara Amélia e Forró D2, será transmitido a partir das 19h através da página do Youtube do artista.

Dorgival Dantas - Se apresenta às 20h no canal do Assaí no YouTube.

Robson Alves, Serenão, Azzaração e Trakimagem - Apresentação no Forró do Forte, que acontece às 17h pelo YouTube.

Del Feliz, Quadrilha do Iguape (Cachoeira-BA), Amadeu Alves, Balanço Swingado e Jairo Barboza - Se apresentam no Festival de Economia Solidária a partir das 19h no YouTube e redes sociais do projeto.

Forró do Bom, Sirano e Sirino, Caninana e Bonde do Brasil - Atrações do festival 'São João de Todos', que ocorre a partir das 19h no Youtube do evento virtual.

Quinta-feira, 24

No dia do São João, as opções de shows virtuais são:

Adelmário Coelho - Live será transmitida ao vivo no canal do cantor no Youtube no dia 24 de junho, a partir das 19h. A apresentação contará com a participação dos artistas Joyce França, Luana Ingry e Paulinha Oliveira.

No feriado um dos destaques é a live da Mansão do Forró de Caruaru que trará 12 horas de transmissão ininterrupta. O show será transmitido através do Youtube da Mansão do Forró a partir de 12h.

Brasas do Forró, Fulô de Mandacaru, Gleydson Gavião e Siranin - Atrações do festival 'São João de Todos', que ocorre a partir das 19h no Youtube do evento virtual.

Fafá de Belém - Live de São João acontece às 20h, no canal da cantora no YouTube e nas redes sociais do Atacadão, com a participação da filha da artista, Mariana Belém.

Rastapé, Lucy Alves e Mariana Aydar - Se apresentam no ‘Arraiá na Praça’ às 20h, no YouTube do evento virtual.

São João Sinfônico da OSBA - No dia do São João, a orquestra apresenta o vídeo musical "Memórias Juninas", com participação especial de Caetano Veloso. A live ocorre às 20h no YouTube da companhia baiana.

Katia Cilene, Sirano e Sirino, Raniery Gomes, Niedson Lua e Geovane Junior - Show será transmitido a partir das 20h30 no Youtube da festa do São João de Campina Grande.

Ricardo Viana, Trio Imbassaê, Tabaréu, Marcelo Santos - Apresentação no Forró do Forte, que acontece às 17h pelo YouTube.

Zelito Miranda, Rennan Mendes, Cícero e Sofia Leão, Zé Costa e Viny Borges - Se apresentam no Festival de Economia Solidária a partir das 19h no YouTube e redes sociais do projeto.

Sexta-feira, 25

III Orquestra Sanfônica Canta Luiz - Festival formado por artistas de Mata de São João, na região metropolitana de Salvador, em homenagem a Luiz Gonzaga. Encontro ocorre às 19h pelo YouTube da iniciativa.

Adelmário Coelho e Targino Gondim - Live ocorre às 19h pelo canal do YouTube.

Luiz Caldas, Pet Dauê e Forró do Miagui - Apresentação no Forró do Forte, que acontece às 17h pelo YouTube.

Alexandre e Adriano, Victor Amorim, Nayra Days - Se apresentam no ‘Arraiá na Praça’ às 20h, no YouTube do evento virtual.

Mastruz com Leite, Banda Styllus, Taty Girl e Eduarda Brasil - Atrações do festival 'São João de Todos', que ocorre a partir das 19h30 no Youtube do evento virtual.

Matheus e Kauan, Raí Saia Rodada, Dorgival Dantas, Eric Land e Jonas Esticado - Se apresentam em live apresentada pela ex-BBB Sarah Andrade. O show será realizado a partir das 20h e será transmitido através da página do Youtube da dupla.

Sábado, 26

Targino Gondim, Júnior Moura, Forró Kassuá - Apresentação no Forró do Forte, que acontece às 17h pelo YouTube.

Cavalo de Pau, Mara Pavanelly, Wallas Arrais e Limão com Mel - Atrações do festival 'São João de Todos', que ocorre a partir das 17h30 no Youtube do evento virtual.

Eric Land, Tierry, Danniel Vieira, Tayrone, Forró do Tico e Solange Almeida - Atrações do ‘Galinho 2021’, que será transmitido no Youtube e na TV Aratu.

Cavaleiros do Forró, Cascavel, Stella Alves e Fabiano Guimarães - Integram a programação de lives do São João de Campina Grande. Os shows serão transmitidos através do Youtube da festa a partir das 20h30.

Fernando & Sorocaba e Maraia & Maraisa - Duplas cantam na Yokermesse, às 18h. A transmissão ocorre pelo YouTube das cantoras.

Xand Avião - Live acontece às 20h no canal do cantor no YouTube.

Domingo, 27

Gilberto Gil, Geraldo Azevedo, Mariana Aydar, Bule-Bule, João Cavalcanti e Marcelo Caldi - Artistas protagonizam o São João Sinfônico (edição 2020) da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), que acontece às 11h no YouTube do Teatro Castro Alves.

Eric Land, Lupe Lucena, Luan Estilizado e Lucas Boquinha - Encerramento da transmissão do "São João Para Todos", a partir das 16h30h no Youtube.

Calcinha Preta - Live acontece às 18h através do Youtube da Mansão do Forró.

