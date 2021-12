Confira a agenda da semana do projeto online TCA em Casa

O Teatro Castro Alves (TCA) divulgou neste domingo, 4, a programação da semana para o 'TCA em Casa'. O projeto reúne atividades de difusão da arte, com formação e qualificação, dá acesso a produtos artísticos, resgata memórias e compartilha informações.

Na 'Terça da Música' ocorre exibição do clipe-documentário da música 'Casa do Pai', faixa do disco 'O Enigma Lexeu', do Letieres Leite Quinteto, que teve seu show de lançamento na Sala do Coro do TCA. Dirigido por Michael Atallah, o vídeo vai ao ar na próxima terça-feira, dia 6, ao meio-dia, no canal do YouTube do TCA.

Já na sexta-feira, dia 9, às 20h40, o cantor, compositor e instrumentista Leo Cavalcanti faz show em comemoração aos 10 anos de lançamento de seu primeiro disco, “Religar”, dentro do projeto “Voltando aos Palcos”. A apresentação, feita no palco da Sala do Coro, terá transmissão ao vivo no canal de YouTube do TCA, na TVE Bahia e na 107.5 Educadora FM Bahia.

As aulas abertas de dança seguem de forma online. Ministradas pelos dançarinos da companhia, há turmas de Balé Clássico, Pilates e Dança Contemporânea, de segunda a quinta, sempre às 14h30, voltadas a pequenos grupos de pessoas com experiência intermediária ou avançada. Os aulões públicos acontecem em lives às sextas-feiras, 15h, no Instagram.

Nesta semana, a live é de Balé Clássico, com Leonard Henrique e Adriana Bamberg. Além disso, o “BTCA Movimenta Home Office” oferece alongamento semanal, nas segundas, às 19h.

Já os cursos de iniciação ao universo da música sinfônica do TCA conta com turmas de: “A linguagem musical da orquestra sinfônica”, com Alexandre Loureiro, às segundas e quartas-feiras, das 16h às 17h30; “Grandes compositores da música clássica”, com Karina Seixas, às terças e quintas-feiras, das 10h às 11h30; e “Iniciação a flauta doce”, com Uibitu Smetak, às quartas e sextas-feiras, também das 10h às 11h30.

Realizados em parceria com o Centro de Formação em Artes (CFA) da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), os cursos têm duração de três meses, com um encontro semanal, que são realizados ao vivo através da plataforma Zoom.

