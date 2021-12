Conexões Sonoras traz OQuadro e Emicida para Salvador

O rapper Emicida vai se apresentar no dia 21 de maio na Concha Acústica, no Teatro Castro Alves (TCA). Ele vai dividir o palco com a banda OQuadro. O evento foi batizado de "Conexões Sonoras".

O ingresso é R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e está disponível para venda na bilheteria do TCA e no site Ingresso Rápido.

OQuadro será a primeira atração. O grupo representa uma vertente do rap que busca mudanças sonoras a partir do diálogo com outros estilos musicais.

Logo em seguida, sobe ao palco o artista Emicida. O rapper vai fazer o show do seu último álbum "Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa”, que fez sucesso em 2015.

adblock ativo