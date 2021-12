Conexão PE traz cinema e música para Bahia

Com a proposta de promover o encontro entre Pernambuco e Bahia, o Conexão PE traz a banda BaianaSystem e o cantor e compositor Ortinho para o palco da Praça Pedro Archanjo (Pelourinho) nesta sexta-feira, 7, às 20h. Serão exibidos curtas-metragens durante o evento, que completa a sua programação com a discotecagem do DJ El Cabong. Além de Salvador, o projeto passa por Cachoeira e Lençóis entre os dias 7 e 15 de dezembro. A abertura do projeto, na quinta-feira, 6, conta com as apresentações da cantora pernambucana Karina Buhr e do grupo Sistema Kalakuta.

Divulgando o álbum "BaianaSystem", a banda produz música urbana com influências das culturas brasileira, africana e jamaicana. No show "Herói Trancado", o cantor Ortinho apresenta seu álbum mais recente, mesclando a levada pop-rock com um toque de Jovem Guarda.

Em Cachoeira, o Conexão PE acontece juntamente com a premiação do festival Cachoeira Doc. A programação começa com a exibição de "Window water baby moving", de Stan Brakhage, com acompanhamento musical ao vivo feito por Roberto Barreto e João Millet Meireles, integrantes da BaianaSystem. Os shows acontecem após a divulgação dos vencedores das três mostras competitivas do Cachoeira Doc e incluem a exibição de videoclipes de bandas locais, além do curta "O mundo é uma cabeça".

No dia 15 de dezembro, o festival acontece em Lençóis, que além das apresentações da BaianaSystem e Ortinho, uma banda será escolhida por votação popular no site do Conexão PE (www.conexaope.com.br). O cinema também aparece, com os curtas "Samydarsh - Os artistas da rua" e "O mundo é uma cabeça".

