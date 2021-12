Conexão PE traz a arte pernambucana para a Bahia

O Festival Conexão PE chega à Bahia no dia 6 dezembro unindo artistas locais com nomes atuais da arte pernambucana, como o cantor Ortinho, conhecido por suas parcerias com Arnaldo Antunes e Marcelo Jeneci. A banda BaianaSystem também estará presente mostrando novas sonoridades para a guitarra baiana. Além de Salvador, o evento passará por outras duas cidades: Cachoeira e Lençóis. As datas ainda serão divulgadas.



A programação completa ainda está sendo confirmada, mas já está certo que o público contará com a exibição de curtas-metragens e videoclipes. No campo audiovisual estão confirmados os curtas pernambucanos "Do Morro" (Mykaela Plotkin e Rafael Montenegro), "Di Melo - O imorrível" (Alan Oliveira e Rubens Pássaro) e "Samidarsh - Artistas de Rua" (Cláudio Assis, Adelina Pontual e Marcelo Gomes), além de clipes do grupo Conceito e de Keréto.

O Conexão PE já passou pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife. O sucesso do evento está em reunir novos talentos e nomes consagrados, aproximando as culturas de Pernambuco e as de outros estados. O festival também oferece oficinas, tratando o tecido cultural desses locais de forma abrangente.

