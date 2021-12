Concurso promove seleção de artistas para o São João da Bahia

Estão abertas até o dia 5 de junho as inscrições para o concurso para seleção de artistas do São João da Bahia. O certame é realizado pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento a o Turismo (Bahiatursa).

Estão aptos a participar pessoas jurídicas ou físicas que atenderam as exigências presentes no formulário disponível online. Os documentos devem ser entregues até a data limite, 5 de junho, no protocolo central da superintendência, que fica localizada na 3ª Avenida, nº 390, Térreio, Centro Administrativo da Bahia (CAB), das 8h30 às 18h.

Serão aceitas as inscrições que forem realizadas de forma presencial e mediante apresentação de todos os documentos requisitados. É importante apresentar release, material fonográfico, fotos e clipagem. A entrega do envelope já configura como ato de inscrição, porém, a habilitação se dará após a análise e aprovação de toda a documentação pela comissão de avaliação.

Depois da avaliação, serão contratadas 34 atrações artísticas. As apresentações vão ocorrer no mês de junho em Salvador e Região Metropolitana.

adblock ativo