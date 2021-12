Concorra a cortesias para os Ensaios de São João Estakazero

Os ensaios de São João da banda Estakazero já começaram e se você quiser concorrer a cortesias basta participar da promoção do 2+. Serão sorteados três pares de ingressos - cada par com um convite feminino e outro masculino - para o show que acontece nesta sexta-feira, dia 19, no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela, a partir das 21h.

Nesta semana, o show terá a participação especial de Felipe Pezzoni, novo cantor da Banda Eva. Além disso, o evento terá ainda as apresentações das bandas Colher de Pau e Cangaia de Jegue.

Para concorrer, basta curtir a página do 2+ no Facebook (www.facebook.com/2mais), em seguida clicar na aba "Acesse Promoções". Na aba, o participante deve localizar o concurso e clicar em "Quero participar". Assim já estará participando! O nome dos ganhadores será divulgado no Portal A TARDE logo após o sorteio, que acontece nesta quinta-feira, 18, às 16 horas. O regulamento da promoção está disponível na página da promoção, na fanpage do 2+ no Facebook.

adblock ativo