Concha Negra com Gandhy e Brown é adiado por conta do mau tempo

Por conta do tempo chuvoso e com ventos fortes, a primeira apresentação do projeto Concha Negra, que aconteceria neste domingo, 3, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), foi adiada para o próximo dia 17.

O adiamento, segundo a direção do TCA, atendeu ao pedido dos produtores do bloco Filhos de Gandhy. O show na nova data, que abre a temporada do projeto Concha Negra, contará ainda com a participação de Carlinhos Brown. O coletivo de humor Frases de Mainha também está confirmado para o dia 17.

Os ingressos comprados para este domingo poderão ser utilizados na nova data, sem precisar fazer a troca dos bilhetes. Quem quiser o ressarcimento, no entanto, poderá fazer o cancelamento do ingresso e receber o valor na bilheteria do TCA. A devolução começará a partir da próxima terça-feira, 5.

Tempo

A previsão do tempo para a capital baiana hoje é de nublado com chuva esparsa ao longo do dia. A temperatura deve variar de 20º C a 27º C. Nesta segunda-feira, 4, o tempo deve melhor, registrando sol entre nuvens. A mínima será de 23º C e máxima de 25º C.

