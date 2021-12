Concha Acústica recebe show de tributo a Michael Jackson

O cantor Rodrigo Teaser apresentará um musical em tributo a Michael Jackson no dia 9 de outubro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O show, intitulado de Tributo ao Rei do Pop, será apresentado pela primeira vez em Salvador e terá início às 19h. Os ingressos custam R$ 80 (pista) e R$ 160 (camarote) - valores das inteiras.

No repertório, grandes clássicos como "Billie Jean", "Thriller", "Beat It", "Smooth Criminal", "Black or White", entre outros, são interpretados na voz e performance de Teaser e banda ao vivo.

A apresentação conta com elementos que faziam parte da produção de Michael Jackson, como bailarinos, efeitos pirotécnicos e especiais, elevadores de palco e vídeos produzidos especialmente para o show.

As coreografias, assim como os arranjos e figurinos, são reproduções exatas dos originais. O show é o único da América Latina com o aval do bailarino e coreógrafo Lavelle Smith, responsável pelas principais performances de Michael Jackson.

