Concha Acústica recebe Alceu, Elba e Geraldo Azevedo neste sábado

Certa vez, Geraldo Azevedo citou Vinicius de Moraes para se referir a amizade dele com Alceu Valença e Elba Ramalho, que segue na mesma linha da famosa frase do poetinha "A gente não faz amigos, reconhece-os". Há 20 anos, eles se encontraram no palco e, desde de 2016, estão de volta com o projeto O Grande Encontro, cujo trabalho foi registrado em CD e DVD e captado ao vivo em São Paulo.

A turnê rodou o Brasil e agora o trio tem show marcado para este sábado, às 19 horas, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Houve dois encontros: um formalizado, como já citado, e outro não. Alceu, por exemplo, depois de ter cantado Talismã nos EUA, contou o caso para Geraldo, o compositor da música, que estava tocando em um barzinho do Rio de Janeiro, em 1970. Depois disso, Alceu, que ainda estava começando sua carreira, começou a frenquentar a casa de Geraldo para tocarem violão juntos.

"Em pouco tempo nos tornamos parceiros, compadres, e lançamos nosso primeiro disco em dupla, em 1972. Neste disco nós gravamos Me Dá Um Beijo, que recriamos agora para O Grande Encontro", afirmou Geraldo.

Nesta época, Elba ainda não dividia o apartamento com Geraldo, porque só o conheceu a partir de 1974, quando saiu da Paraíba para o Rio de Janeiro, acompanhada do Quinteto Violado.

Mas o encontro entre o pernambucano e a paraibana se deu mesmo no palco teatral, quando Elba, que era atriz, cantava em uma peça que teve a direção artística de Geraldo Azevedo.

"Nossa empatia foi imediata e logo eu estava produzindo o primeiro disco dela. Depois disso, ela gravou várias músicas minhas", declarou o cantor e compositor Geraldo Azevedo.

Confluências

Mas a formação embrionária do encontro não foi essa, e sim, com a participação de Zé Ramalho no lugar de Elba.

Depois, um duo de Geraldo com o paraibano no Rio de Janeiro, enquanto Alceu e Elba estavam na plateia e subiram para cantar com a dupla.

Ao ver este encontro, o produtor Paulo TA teve a ideia de fazer um projeto que reunisse os quatro intérpretes da música que, segundo Geraldo, não se resume a nordestina, mas sobretudo a brasileira.

"Logo estávamos na casa de Geraldo, com nossos violões, ensaiando, escolhendo repertório. Estreamos em Natal e o show começou a rodar o Brasil", contou Alceu, que continuou.

"Gravamos um disco ao vivo em 1996, mas eu precisei deixar o projeto pois estava lançando um disco novo e a gravadora, por imposição contratual, me impediu de prosseguir", lamenta.

O show, porém, está com outro formato, mais elétrico e percussivo. "A banda nos traz mais liberdade, novas oportunidades e uma pegada mais pesada. Eu gosto bastante de ficar mais livre no palco e poder me concentrar mais no meu canto", afirmou Elba.

O repertório do Grande Encontro reúne composições de Alceu, Geraldo, Zé Ramalho (com Chão de Giz e Frevo Mulher), Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. Além de inéditas como Ciranda da Traição, de Alceu.

O autor da composição mais recente presente no trabalho disse que, 20 anos depois, o sentimento continua o mesmo: "pleno, marcado pela arte que caracteriza nossas carreiras", contou Alceu.

>> O Grande Encontro / Sáb, às 19h / Concha Acústica do Teatro Castro Alves / R$ 60 e R$ 120 (Plateia) e R$ 120 e R$ 240 (Camarote)

