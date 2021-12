Concha Acústica do TCA reabre com quatro dias de shows

Gerações diferentes da música brasileira passaram pela Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). O equipamento cultural, inaugurado em 1959, carrega memórias sonoras e afetivas do povo baiano. De 2013 para cá, o espaço esteve fechado para reforma, realizada pelo Governo do Estado da Bahia. Hoje, às 18 horas, reabre para o Festival Eu Sou a Concha, com atrações de peso, que, em outras épocas, escreveram no lugar parte de suas histórias.

>> Acompanhe o show ao vivo

Essas narrativas continuam. Serão quatro dias seguidos de apresentações, com os ingressos já esgotados. No primeiro, apenas para convidados, Maria Bethânia faz show, com participação da cantora Margareth Menezes, e o espetáculo cênico-musical Kindembu proporciona conexões do Afoxé Filhos de Gandhy e Tropical Selvagem, Cortejo Afro e Márcia Castro, Ilê Aiyê e Dão, Malê Debalê e Larissa Luz, Muzenza e Ellen Oléria.

Na segunda noite, Carlinhos Brown e BaianaSystem sobem ao palco. O artista do Candeal recebe Lazzo Matumbi, enquanto o grupo da nova música baiana volta à Concha Acústica para reunião inédita com Ney Matogrosso. Já domingo e segunda, o Novos Baianos faz dois encontros com formação completa, quase 20 anos após a turnê do último álbum, Infinito Circular.

A curadoria é de Rose Lima, diretora artística, e Moacyr Gramacho, diretor geral do TCA. A direção dos espetáculos ficou a cargo de Elísio Lopes Jr. "Pensamos em atrações baianas, que já passaram pela Concha e, ao mesmo tempo, artistas jovens que estão despontando. Em cima da curadoria que a gente tinha feito, Elísio criou shows que vêm pela memória e shows de artistas que são vertentes", diz Rose.

Com a entrega dessa primeira etapa do Novo TCA, a Concha diminuiu a sua capacidade de público, de 5.620 para 5 mil pessoas. Porém, ganhou moderna infraestrutura técnica, camarotes e camarins, além de um estacionamento com 300 vagas. No festival, ele funcionará de modo gratuito no primeiro dia, de acordo com a ordem de chegada, e nas outras três noites serão cobrados R$ 20 (carro) e R$ 10 (moto).

Maria Bethânia faz nesta sexta-dfeira, 13, show de abertura, mas só para convidados (Foto: Ag. A TARDE)

Só para convidados

Maria Bethânia conta que apresentará repertório com músicas de sucesso, apoiado nos seus 50 anos de carreira. "Basicamente o show da rua, como esse último no Farol da Barra, com algumas coisas a mais", revela a cantora, que ficou "um pouquinho triste" porque exatamente a sua noite terá público restrito, composto somente por convidados. Segundo ela, a decisão foi tomada pelo Governo do Estado em momento posterior à assinatura do contrato.

A diretora artística do TCA explica que o objetivo é dar um viés de responsabilidade social. "A ideia foi convidar pessoas que nunca teriam a oportunidade de ver Bethânia em outros espaços", explica. Assim, 90% dos ingressos foram distribuídos para instituições sociais, como Hospital Martagão Gesteira, Projeto Axé e Obras Sociais Irmã Dulce, e operários que trabalharam na reestruturação da Concha.

Ao falar da sua expectativa, a cantora de Santo Amaro aproveita para elogiar a colega baiana. "Estou feliz que Margareth vai fazer comigo. Ela tem um trabalho com uma assinatura bonita".

Performance dupla

O evento segue no sábado com Carlinhos Brown, que recepciona Lazzo para interpretar três canções, uma delas ainda não apresentada ao público. "Vou aproveitar para lançar uma música, 14 de Maio, que fiz em parceria com Jorge Portugal", diz Lazzo.

Depois é a vez do BaianaSystem entrar em cena. Com o álbum Duas Cidades recém-saído do forno, o grupo fará o primeiro show em Salvador depois do Carnaval. "Não é o lançamento, porque a gente segue o lance de roupagem e, dentro dela, vamos experimentando. Esse show vem das experiências do disco e vivências no Carnaval e festas de rua", diz o vocalista Russo Passapusso. Músicas novas, parte delas instrumental, serão mostradas.

Sobre a participação de Ney, ele afirma que o cantor é uma referência. "A curadoria nos deu esse presente", comenta. A escolha é pertinente com a ocasião, afinal, a Concha acolheu a primeira performance do Secos & Molhados na Bahia.

Reencontro

O Festival Eu Sou a Concha reforça o espaço como cenário de encontros, seja entre o público nas arquibancadas, preservadas na obra, ou nas apresentações dos músicos. Dessa vez, o principal deles é o de Baby, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Galvão e Paulinho Boca de Cantor, que voltam a contracenar interpretando as canções do Novos Baianos.

Do tempo do Bar Prado, localizado nas redondezas, ponto sagrado de reunião do grupo, no final dos anos 1960, para cervejas e planos futuros, até hoje, atravessaram cerca de 50 anos. De acordo com Moraes, o reencontro será um daqueles instantes eternos. E não só na vida deles, mas na memória coletiva de todos os baianos que estiverem no colo da Concha.

"Preparamos um show histórico, com músicas de vários CDs, inclusive Infinito Circular, e uma inédita minha e do Galvão, chamada Amar. Pretendo fazer este número. Ele declama e depois eu canto. Também terá uma homenagem a João Gilberto. E os clássicos dos Novos Baianos, que é o que o povo quer. A Concha Acústica é muito presente na nossa história".

adblock ativo