Concerto sinfônico homenageia Verdi

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) se une às celebrações mundiais pelo bicentenário de nascimento do compositor italiano Giuseppe Verdi (1813-1901), apresentando o concerto Gala Verdi, domingo, 1º, às 17 horas, no Teatro Castro Alves. O programa da noite reúne algumas das mais expressivas árias e peças do músico criador de dezenas de óperas famosas.

O concerto terá regência do maestro paulistano Luiz Fernando Malheiro, considerado um dos principais nomes da ópera no País, e como solistas convidadas duas premiadas cantoras líricas: a soprano Daniela Carvalho e a mezzo soprano Denise Freitas. Ingressos custam R$ 20 e R$ 10.

adblock ativo