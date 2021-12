Concerto reúne Carlinhos Brown, Ellen Oléria, Larissa Luz e Lazzo Matumbi na Concha

O Concerto Pérolas Mistas volta em sua terceira edição consecutiva com apresentações de Carlinhos Brown, Ellen Oléria, Larissa Luz e Lazzo Matumbi. O show acontece nos dias 5 e 6 de novembro, às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Blocos afros também participarão do evento, e todas as apresentações serão acompanhadas pela Orquestra de Câmara de Salvador. Os ingressos estão à venda por R$ 30 (inteira).

Dentro do projeto, as músicas de matrizes africanas são representadas pelo Grupo Didá, Afoxé Filhos de Gandhy e Bloco Afro Bankoma. Segundo os idealizadores, as apresentações fortalecem e demonstram a relevância da música ancestral da Bahia unida à clássica execução da Orquestra.

