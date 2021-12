Concerto marca o centenário do mestre americano John Cage

O projeto Música de Agora na Bahia (MAB), que desde abril vem promovendo uma série de eventos voltados para a música orquestrada contemporânea, abre o mês de outubro com uma homenagem ao centenário do teórico musical norte-americano John Cage, um dos mais influentes compositores do século 20. O concerto gratuito acontece amanhã, às 20 horas, na Reitoria da Ufba, sob o comando do pianista belga Daan Vandewalle.

O músico convidado é um dos grandes nomes internacionais da música contemporânea para piano solo. No repertório, Vandewalle inclui obras significativas da carreira de John Cage, juntando-se às muitas homenagens ao compositor estadunidense que tem acontecido mundo afora e também no Brasil.

Apesar da homenagem a Cage, o concerto também apresenta peças de outros compositores aclamados do século 20, como Luciano Berio, Olivier Messiaen, Charles Ives e György Ligeti.

Pioneirismo Considerado uma das figuras- -chave na vanguarda artística do pós-guerra, no século 20, John Cage foi um pioneiro da música eletroacústica e no uso de instrumentos pouco convencionais, além de ousar na maneira criativa de produzir sonoridade.

Em 1952 compôs 4'33'', uma de suas obras mais conhecidas. Nela, Cage ousa ao extremo ao deixar, por quatro minutos e trinta e três segundos, os músicos diante dos instrumentos sem executá-los, fazendo com que apenas o som ambiente fosse responsável pela sonoridade da música.

