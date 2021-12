Concerto anima 60 anos do Museu de Arte Sacra

Um concerto formado pela Orquestra Sinfônica e o Madrigal da Universidade Federal da Bahia (Ufba) vai comemorar os 60 anos do Museu de Arte Sacra nesta sexta-feira, 9. Sob a regência do maestro José Maurício Brandão, o conjunto se apresentará a partir das 19h no Museu, com entrada gratuita.

No repertório, os músicos irão exibir uma produção musical baiana dividida por séculos. Para representar o século XVIII, será executada uma cantata acadêmica de autoria desconhecida, considerada a música mais antiga composta por um baiano, com registro de 1759. Já o século XIX será representado por uma música sacra composta por Damião Barbosa de Araújo, considerado um importante compositor baiano.

Os demais séculos, XX e XXI, serão representados por peças baseadas em cantos africanos, além de um prelúdio para o Hino do Senhor do Bonfim, composto pelo baiano Paulo Costa Lima.

Gerido pela Ufba, o Museu de Arte Sacra é conhecido como um importante museu do gênero nas Américas e está instalado no antigo Convento de Santa Teresa, Centro Histórico de Salvador. O Museu foi inaugurado em 10 de agosto de 1959, pelo então reitor da Universidade Federal da Bahia, Edgar Santos.

