Compositor homenageia Salvador na voz de intérpretes baianos

Nesta segunda-feira, 11, às 19h30, na Faculdade de Direito da Ufba, será lançado o disco Cidade do Salvador, um álbum que rende graças aos encantos, hábitos, crenças e belezas da capital baiana. Com composições de Rodrigo Moraes, o disco conta com interpretações de diversos artistas, dentre eles Luiz Caldas, Gerônimo e Adelmo Casé.

São 14 faixas especialmente dedicadas a Salvador, como Nossa Casa, Estrela Mãe, Meu Porto da Barra, Vou Pra Lavagem e outras, que são uma prévia das comemorações aos 464 anos da cidade. No trabalho, destaque para bossa-nova, frevo e MPB.

"Tenho uma paixão muito grande pela cidade e queria presenteá-la em seu aniversário. O CD retrata as expectativas do baiano para este novo ano. É uma homenagem de amor", explica o compositor e advogado Rodrigo Moraes.

Logo após o seminário sobre Direito Autoral e Música na Cidade do Salvador, coordenado pelo próprio músico na Ufba, vão ocorrer algumas canjas para apresentação do CD.

"Para mim, foi muito legal participar deste trabalho, somos grandes amigos. Até temos alguns outros projetos, mas que estão sem data para serem lançados", afirma Luiz Caldas, que tem presença confirmada no lançamento e participa da faixa Eu Gosto Mesmo É de Frevo.

