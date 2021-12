Compositor baiano Humberto Porto é homenageado

No próximo dia 28, o Teatro Vila Velha recebe a apresentação única do espetáculo O Jardim de Humberto Porto, às 20h. A montagem, uma homenagem ao compositor baiano, mostra o seu legado musical, bem como transporta o público para a Era de Ouro do Rádio, quando suas composições foram interpretadas por nomes como Carmen Miranda e Dalva de Oliveira.

A noite marca ainda o lançamento de uma coletânea que resgata a memória e a obra de Humberto Porto.

