Começo e fim em Salvador: Angra volta a capital em dezembro para encerrar a turnê

A OMNI WORLD TOUR da banda Angra começou de uma maneira um tanto especial: no carnaval de Salvador. A banda tocou com Carlinhos Brown no Circuito Dodô (Barra-Ondina) no Camarote Andante Black Rock do cantor baiano. No próximo domingo, dia 2 de dezembro, a Angra volta a capital baiana para o encerramento de mais um ciclo de sucesso na Salvador Music Place, em Patamares, a partir das 18h.

"Voltar para salvador é muito especial, por que está sendo um encerramento de um ciclo. Nós começamos essa turnê no carnaval de Salvador tocando no trio do Carlinhos Brown. Foi o primeiro show do ano e foi o primeiro show depois que lançamos o disco. E agora vamos fechar essa turnê, depois de 103 shows, onde nós começamos. Vai ser um encerramento de um ciclo muito emblemático. Acho que salvador é um berço da cultura, do rock e religioso", disse Rafael Bittencourt, vocalista, guitarrista e fundador da banda.

No bom baianês, a banda é retada! Viver do heavy metal em um país onde, de acordo com uma pesquisa da Super Interessante, a preferência é do pagode, sertanejo e musicas internacionais – como Lady Gaga, Justin Bieber e Black Eyed Peas –, é um tanto complicado. Com mais de duas décadas de história, o vocalista Rafael resume toda esse caminho em paixão pela música e sacrifícios.

"É uma trajetória de muita paixão pela música e muitos sacrifícios também porque não é fácil sobreviver como uma banda de heavy metal, que é uma coisa do cenário mundial e você ter a base no Brasil é muito difícil. Eu acho que resumiria em memorias da vida, de histórias, de muito aprendizado, de conquistas, sacrifícios e de paixão", revelou.

Com 27 anos de estrada, a Angra tem uma trajetória cheia de sucessos. O primeiro CD da banda, lá em 1992, o Angels Cry foi disco de ouro no Japão, onde vendeu mais de 100 mil copias. Nos melhores do ano da revista Rock Brigade, o publico garantiu a banda os prêmios de Melhor Banda Nova, Melhor Álbum, Melhor Vocalista, Melhor Capa de Disco e Melhor Tecladista.

"Nosso primeiro disco foi disco de ouro no Japão. Essa foi uma conquista que abriu muitas portas e até hoje a gente recebe os benefícios disso. Depois em 2000, quando a banda mudou três integrantes, nosso outro disco também foi eleito o melhor do Japão, e em outros lugares, como na frança e aqui no Brasil também. A gente se diferencia, primeiro que nós temos uma cabeça que não é focada só no heavy metal como ouvinte, nós escutamos todo estilo de música, misturamos todo tipo de coisa com o heavy metal tradicional. A gente tem também o ritmo brasileiro que entra, isso nos diferencia fora do Brasil", afirmou Rafael.

OMNI WORLD TOUR

O OMNI é o 9º disco de estúdio da Banda. Gravado na Suécia, o CD reiune 11 faixas completamente diferentes, que contam uma única história. As musicas contam diversos contos sobre ficção cientifica que acontecem simultaneamente em diferentes lugares.

"Eu gosto muito de escrever. Escrevo ficção, pensamento, reflexões. Muitas vezes essas histórias é para ter alguma reflexão, para inspirar as pessoas a tomar as suas próprias conclusões. Então eu comecei a escrever a seis anos essa história do OMNI. E eu pensei na verdade que seria um romance, um livro ou até uma história em quadrinhos. Então eu pensei, em vez de pegar aquela história que é muito legal e fazer qualquer outra coisa, eu vou utilizar isso aqui", contou Bittencourt.

Como citado acima, a turnê começou no carnaval de Salvador. Com 103 shows, a banda se apresentou no Canadá, rodou os Estados Unidos e a Europa, e passou pelo Japão e pela Coreia. E, mais uma vez, virá a Salvador para o finalizar mais esse ciclo com um calor que só a Bahia tem.

"Em todos os lugares que a gente vai, a gente vê vários fãs que já conhecem o angra. Foi um marco para esses fãs que já vem acompanhando o Angra a muito tempo. O publico de salvador é totalmente maluco. ele é um publico quente, que pula, aplaude. É um publico que da muito gosto de tocar", finalizou.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

