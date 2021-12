Começam as vendas dos ingressos dos shows de Gal e Caetano

Está à venda o primeiro lote de ingressos para os shows de Gal Gosta no dia 13 de abril, e Caetano Veloso no dia 17 de maio, ambos na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). O lote promocional contempla mil ingressos, para cada apresentação, com o preço de R$ 60 e R$ 30. Depois que essa quantidade for esgotada, os ingressos serão vendidos a R$ 70 e R$ 35. Os SACs dos shoppings Barra e Iguatemi e a bilheteria do TCA são os postos de venda. Os ingressos podem ser adquiridos à vista e com cartões de débito e crédito.

